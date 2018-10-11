В Богородицке пенсионер попал под колеса «девятки»

10 октября в 14.10 Богородицке на улице Коммунаров 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-21093 сбил пешехода. По предварительным данным, 71-летний мужчина переходил проезжую часть в неположенном месте. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Пострадавшего с различными травмами доставили в городскую больницу.

госавтоинспекция

Тульская Госавтоинспекция в очередной раз напоминает, что переходить дорогу следует только по пешеходным переходам. Перебегая проезжую часть в неположенном месте, вы не только рискуете собственной жизнью, но и создаете аварийную ситуацию для других участников дорожного движения.

Переходя дорогу по пешеходному переходу, убедитесь в безопасности вашего движения — посмотрите по сторонам, убедитесь, что все автомобили вас пропускают и только после этого начинайте переходить дорогу.

Также для повышения собственной безопасности в темное время суток не забывайте использовать световозвращающие элементы.