Тульская область стала победителем Всероссийского конкурса IT-проектов

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В Калининградской области прошел VI Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», в рамках которого эксперты определили победителей конкурса региональной и муниципальной информатизации.

В финале конкурса в номинации «Экология, геодезия, картография» за победу боролись проекты из Тульской и Ярославской областей, Республики Крым и Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителем стал проект Тульской области «Создание геодезически точной модели Тульской области на основе данных беспилотной аэрофотосъемки».

3D-модель Тульской области создана на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС. Для использования полученных материалов запущен геопортал региона. Его используют в работе администрации муниципальных районов и городских округов региона, Управление Росреестра по Тульской области, Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, Управление Росприроднадзора по Тульской области.

Проект «Геоскан» позволяет выявить масштаб кадастровых ошибок и нарушений землепользования, открывает возможность выполнять инвентаризацию земель.