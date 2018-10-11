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Тульская область стала победителем Всероссийского конкурса IT-проектов
Фото d-russia.ru.

Тульская область стала победителем Всероссийского конкурса IT-проектов

Высшую оценку экспертов получила 3D-модель региона, созданная на основе данных беспилотной аэросъемки и технологий ГЛОНАСС.

В Калининградской области прошел VI Всероссийский форум региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT», в рамках которого эксперты определили победителей конкурса региональной и муниципальной информатизации.

В финале конкурса в номинации «Экология, геодезия, картография» за победу боролись проекты из Тульской и Ярославской областей, Республики Крым и Ханты-Мансийского автономного округа.

Победителем стал проект Тульской области «Создание геодезически точной модели Тульской области на основе данных беспилотной аэрофотосъемки».

3D-модель Тульской области создана на основе данных беспилотной аэрофотосъемки и технологий ГЛОНАСС. Для использования полученных материалов запущен геопортал региона. Его используют в работе администрации муниципальных районов и городских округов региона, Управление Росреестра по Тульской области, Управление Россельхознадзора по городу Москве, Московской и Тульской областям, Управление Росприроднадзора по Тульской области. 

Проект «Геоскан» позволяет выявить масштаб кадастровых ошибок и нарушений землепользования, открывает возможность выполнять инвентаризацию земель.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:55 +1
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