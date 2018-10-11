На Лихвинке из горящего дома пожарные спасли пенсионерку

Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

11 октября в 7.12 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома в 5-м Лихвинском проезде в Туле.

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 7.26. Из горящего дома сотрудники звена газодымзащитной службы вывели 69-летнюю женщину. С ожогами ладоней и дыхательных путей она госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, с огнем удалось справиться в 7.39. В результате происшествия в комнате размером 5×5 м сгорел телевизор на площади 1 кв. м.

Причина пожара устанавливается.