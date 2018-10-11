новости
новости
Регистрация
На Лихвинке из горящего дома пожарные спасли пенсионерку
Фото с места происшествия ГУ МЧС России по Тульской области.

На Лихвинке из горящего дома пожарные спасли пенсионерку

С ожогами она госпитализирована.

11 октября в 7.12 в «Единую службу спасения» поступило сообщение о возгорании дома в 5-м Лихвинском проезде в Туле.

Четыре пожарных расчета прибыли на место происшествия в 7.26. Из горящего дома сотрудники звена газодымзащитной службы вывели 69-летнюю женщину. С ожогами ладоней и дыхательных путей она госпитализирована.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, с огнем удалось справиться в 7.39. В результате происшествия в комнате размером 5×5 м сгорел телевизор на площади 1 кв. м.

Причина пожара устанавливается.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 10:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
Пожарзагорелся домпострадалпожарные спасли
Место
ЛихвинкаТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Богородицке пенсионер попал под колеса «девятки»
В Богородицке пенсионер попал под колеса «девятки»
Медицинские отходы класса «Б» под Тулой: следователи проводят проверку
Медицинские отходы класса «Б» под Тулой: следователи проводят проверку
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.