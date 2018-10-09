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Тульские конькобежцы открыли новый сезон
Фото Федерации конькобежного спорта Тульской области.

Тульские конькобежцы открыли новый сезон

Наш регион представляли четыре спортсмена.

Первые старты нового сезона тульские конькобежцы провели в Московской области на «Кубке Коломенского кремля». В двухдневных соревнованиях принимали участие более 200 сильнейших российских спортсменов из 25 регионов.

В первый день среди мужчин Артём Золотарёв занял 7-е место на дистанции 500 метров (35,91 сек.) и был 9-м в забеге на 1500 метров (1.52,61 сек.). Данила Бобырь пробежал 500 метров с 9-м результатом (36,30 сек.) и занял 5-е место на дистанции 1500 метров (1.50,75 сек.). Даниил Базоров в забеге на 500 метров показал 24-е время (38,19 сек.).

Среди юниоров Илья Алексеев в забеге на 500 метров занял 7-е место (38,07 сек.) и стал 6-м на дистанции 1500 метров (1.58,27 сек.).
Во второй день соревнований Илья Алексеев остановился в шаге от пьедестала почёта, заняв 4-е место на дистанции 1000 метров (1.14,34 сек.).

Среди мужчин в забеге на 1000 метров Даниил Базоров в забеге на 1000 метров показал 18-й результат (1.16,82 сек.).

В масс-старте Артём Золотарёв стал пятым, а Данила Бобырь — шестым.

Тульские спортсмены тренируются в группе высшего спортивного мастерства Областной комплексной спортивной школы Олимпийского резерва под руководством Елены Прусовой.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:48 +3
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