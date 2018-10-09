Подполковник полиции «крышевал» бордель в Туле: дело направлено в суд

Полицейский каждый месяц получал по 10 тысяч рублей от сутенера, чтобы тот предупреждал о проверках.

Бывший начальник отдела по борьбе с организованной преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков Управления уголовного розыска УМВД России по Тульской области, заместитель начальника УКОН 37-летний подполковник полиции обвиняется в п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 (получение должностным лицом взятки в крупном размере за совершение незаконных действий (бездействия), за общее покровительство, попустительство по службе), ст. 285 УК РФ (злоупотребление лицом должностными полномочиями, совершенное из корыстной заинтересованности).

Следствие установило, что с марта 2015 года по 23 марта 2018 полицейский ежемесячно получал 10 000 рублей от сутенера, который содержал бордель. Подполковник должен был «крышевать» притон. За указанный период обвиняемый получил 280 тысяч рублей.

Сотрудник полиции предупреждал сутенера и его сожительницу о намечающихся проверках. В декабре 2016 года, используя авторитет занимаемой должности, договорился, чтобы притон не проверяли.

Преступление было пресечено в результате совместных действий сотрудников региональных управлений Следственного комитета и ФСБ России. Полицейского уволили из правоохранительных органов.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области отметили, что сейчас подозреваемый находится под стражей. Дело направлено в суд.

- Мужчина, передававший деньги подполковнику, освобожден от уголовной ответственности согласно примечания* к ст. 291 УК РФ, — отметили в ведомстве.

Ранее, 25 мая, Советский районный суд вынес сутенеру и его сожительнице обвинительный приговор за организацию занятия проституцией (ч.1 ст. 241 УК РФ). Приговор суда вступил в законную силу.

*Примечание. Лицо, давшее взятку, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследованию преступления и либо в отношении его имело место вымогательство взятки со стороны должностного лица, либо лицо после совершения преступления добровольно сообщило в орган, имеющий право возбудить уголовное дело, о даче взятки.