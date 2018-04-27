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Громкое дело: В Туле подполковник полиции за вознаграждение «крышевал» бордель

Громкое дело: В Туле подполковник полиции за вознаграждение «крышевал» бордель

Возбуждено уголовное дело. Полицейский задержан.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 36-летнего сотрудника управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тульской области. Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).

По версии следствия, в ноябре 2015 года в Туле подполковник полиции предложил своим знакомым, которые содержали бордель, «крышевать» их заведение за небольшую плату.

С ноября 2015-го по март 2018 года подполковник полиции ежемесячно получал взятку по 10 тысяч рублей (всего ему вменяют сумму в 280 тысяч рублей).

Преступление было пресечено в результате совместных действий сотрудников региональных управлений Следственного комитета и ФСБ России.

– По результатам служебной проверки полицейского уволили со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Также принято решение о наказании его непосредственных руководителей за ненадлежащую профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава подразделения, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Мужчине предъявлено обвинение, по ходатайству следователя СКР судом он заключен под стражу.

Отметим, что в отношении мужчины и женщины, которые содержали бордель, было возбуждено уголовное дело по ст. 241 УК РФ. Расследование уже практически завершено. На днях дело передадут в суд.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:03 +4
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