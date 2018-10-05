Отопление подаётся в 3048 тульских многоэтажек

В понедельник в Туле стартовал отопительный сезон. На сегодняшний день запущены все 179 городских котельных, к теплу подключены 3048 многоквартирных домов и 304 объекта социальной сферы и сферы здравоохранения.

С первого дня старта отопительного сезона теплоснабжающим организациям дается пять дней на подачу тепла. Еще десять суток отводится управляющим компаниям на регулировку внутренних систем отопления.

Напомним, что туляки могут узнать точную дату подачи тепла в свой дом на портале «Открытый регион». За несоблюдение температурного режима в домах тульским коммунальщикам грозит крупный штраф.