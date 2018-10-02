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Жительница Тульской области угрожала убить судью

Жительница Тульской области угрожала убить судью

За это злоумышленница отправится в исправительную колонию.

50-летняя жительница Новомосковска Н. обвинялась по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством в отношении судьи в связи с рассмотрением уголовного дела).

Ранее женщину осудили за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В качестве наказания ей назначили 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселения. Однако осужденная не согласилась с этим.

На полученной копии приговора маркером красного цвета женщина написала угрозы убить судью.

По совокупности преступлений Н. получила наказание полтора года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Женщина обжаловала приговор в Тульском областном суде. Однако ее жалоба осталась без удовлетворения. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор суда вступил в законную силу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:45 0
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