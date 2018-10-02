Алексей Дюмин об общерегиональном дне приема граждан: Принять всех! До последнего заявителя!

9 октября, в общерегиональный день приема граждан, все приемные будут работать с 15:00 до 20:00.

В Тульской области общерегиональный день приема граждан будет проходить уже во второй раз. В прошлом году представители органов власти приняли 613 туляков.

- Получить консультацию о приеме можно по телефону 8-800-271-02 (звонок бесплатный). Записаться на прием можно по единому телефону правительства Тульской области (4872) 30-62-75 или на портале «Открытый регион 71», - пояснила начальник управления по делопроизводству и работе с обращениями граждан аппарата правительства Тульской области Татьяны Доморникова. – Граждане могут прийти на прием и без предварительной записи.

По словам Татьяны Доморниковой, губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу всем должностным лицам – в этот день принять всех заявителей, и при необходимости продлить прием после 20.00.

В этом году в общерегиональный день приема граждане смогут обратиться к представителям федеральных органов власти, расположенных в регионе, включая их отделы в районах, к депутатам всех уровней, в том числе и Тульской облдумы, к представителям контрольных ведомств, к профильным министрам, главам администраций муниципалитетов, руководителям центров образования, здравоохранения, управляющих и ресурсоснабжающих организаций, представителям общественных организаций.

- Жители на местах получат возможность прямого диалога с должностными лицами, которые выслушают вопросы, доводы граждан, смогут проверить их объективность, предложить пути решения или дать обоснованное разъяснение, - сказала Татьяна Доморникова.

Жители удаленных населенных пунктов смогут пообщаться с представителями органов государственной власти и местного самоуправления в режиме видеосвязи.

По словам руководителя аппарата Тульской областной думы Анны Радченко, депутаты будут вести прием граждан в разных муниципалитетах, в основном в своих округах. Информация об этом размещена на официальном сайте Тульской облдумы.