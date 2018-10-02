Куда и как туляки могут сообщить о преступлении: разъяснения УМВД

Полицейские информируют жителей об обеспечении их прав и интересов при приеме и регистрации сообщений о преступлениях.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, заявления и сообщения о преступлениях, административных правонарушениях и других происшествиях подлежат обязательному приему во всех органах МВД России.

Круглосуточный прием заявлений осуществляется сотрудником дежурной части. Заявления, направленные почтой, через официальный сайт ведомства, факсимильной связью, полученные в ходе личного приема должностными лицами, также направляются в дежурную часть для регистрации.

Кроме того, вне зависимости от местонахождения, принять заявление могут уполномоченные сотрудники органов внутренних дел. Заявитель обязательно предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со статьей 306 УК РФ.

Сотрудник дежурной части, принявший заявление лично от заявителя, одновременно с регистрацией заявления обязан оформить талон, который состоит из талона-корешка и талона-уведомления, имеющих одинаковый регистрационный номер.

В талоне-корешке указываются: сведения о заявителе, краткое содержание заявления, регистрационный номер, подпись оперативного дежурного, его принявшего, дата и время приема. В талоне-уведомлении содержатся специальное звание, ФИО оперативного дежурного, принявшего заявление, регистрационный номер, наименование территориального органа МВД России, адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Заявитель расписывается за получение талона-уведомления на талоне-корешке, проставляет дату и время получения талона-уведомления. После регистрации заявления сотрудник дежурной части принимает меры неотложного реагирования в установленном законом порядке.

Исполнитель обязан проверять действительность факта обращения заявителя с заявлением, достоверность данных заявителя. Если в ходе проверки установлено, что в качестве заявителя указано лицо, не обращавшееся в территориальный орган МВД России, либо в заявлении и сообщении названы вымышленные адрес или ФИО, заявление признается анонимным.

По результатам рассмотрения заявлений и сообщений об административных нарушениях, должностным лицом принимается одно из следующих решений:

о возбуждении дела об административном правонарушении,

об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении,

о передаче заявления и материалов его проверки на рассмотрение государственного органа, органа местного самоуправления, организации или должностного лица, к компетенции которых относится решение соответствующих вопросов,

о передаче заявления об административном правонарушении и материалов его проверки в иной территориальный орган МВД России по территориальности.

Если рассмотрение заявлений об определенных правонарушениях не относится к компетенции органов внутренних дел или нарушения произошли на территории обслуживания другого территориального органа МВД России, все материалы после регистрации передаются в другой орган предварительного расследования или дознания по подследственности либо в государственный орган, к компетенции которого относится решение отраженного в заявлении вопроса. Дела частного обвинения направляются в суд.