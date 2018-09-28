В Алексине у «закладчиц» нашли почти килограмм героина
Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.
Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области задержали двух жительниц Алексина по подозрению в хранении наркотиков. У 30-летней и 31-летней подозреваемых было обнаружено при себе 14 полимерных свертков с порошкообразным веществом.
При проведении обыска в их съемной квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли ещё 197 свертков с таким же содержимым, а также электронные весы, упаковочный материал.
Проведенное исследование подтвердило, что в свертках хранился героин общей массой более 800 г.
К моменту задержания подозреваемые уже успели сделать две закладки, которые также были изъяты сотрудниками органов внутренних дел.
В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1