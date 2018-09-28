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В Алексине у «закладчиц» нашли почти килограмм героина
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Алексине у «закладчиц» нашли почти килограмм героина

Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области задержали двух жительниц Алексина по подозрению в хранении наркотиков. У 30-летней и 31-летней подозреваемых было обнаружено при себе 14 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

При проведении обыска в их съемной квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли ещё 197 свертков с таким же содержимым, а также электронные весы, упаковочный материал.

Проведенное исследование подтвердило, что в свертках хранился героин общей массой более 800 г.

К моменту задержания подозреваемые уже успели сделать две закладки, которые также были изъяты сотрудниками органов внутренних дел.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ. Максимальное наказание за подобное преступление — лишение свободы на срок до 20 лет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:36 0
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