В Алексине у «закладчиц» нашли почти килограмм героина

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

Сотрудники УКОН УМВД России по Тульской области задержали двух жительниц Алексина по подозрению в хранении наркотиков. У 30-летней и 31-летней подозреваемых было обнаружено при себе 14 полимерных свертков с порошкообразным веществом.

При проведении обыска в их съемной квартире сотрудники полиции обнаружили и изъяли ещё 197 свертков с таким же содержимым, а также электронные весы, упаковочный материал.

Проведенное исследование подтвердило, что в свертках хранился героин общей массой более 800 г.

К моменту задержания подозреваемые уже успели сделать две закладки, которые также были изъяты сотрудниками органов внутренних дел.