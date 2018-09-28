В Туле приставы приступили к сносу заборов коттеджей у Платоновского парка

– Решение суда вступило в законную силу еще в 2016 году. Собственников уведомили о предстоящем сносе. Предписания о добровольном исполнении решения суда вручались собственникам с ноября прошлого года. О том, что жители обжаловали решение суда, нам ничего не известно: никаких документов из судов об этом к нам не поступало.