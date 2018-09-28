В Туле приставы приступили к сносу заборов коттеджей у Платоновского парка
Рабочие ломают забор отбойным молотком и ломом.
Напомним, 28 сентября в частном секторе у Платоновского парка стартовали работы по освобождению незаконно занятых территорий. В частности, приставы приступили к сносу капитального забора у дома №12 по Тополиному проезду. Предыстория здесь.
Ранее Привокзальный районный суд Тулы вынес решение об освобождении незаконно занятых территорий, прилегающих к 20 земельным участкам.
Начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области Жанна Булгакова:
Жанна Булгакова
– Решение суда вступило в законную силу еще в 2016 году. Собственников уведомили о предстоящем сносе. Предписания о добровольном исполнении решения суда вручались собственникам с ноября прошлого года. О том, что жители обжаловали решение суда, нам ничего не известно: никаких документов из судов об этом к нам не поступало.
Жанна Булгакова напомнила, что с момента вынесения судом решения прошло два года.
Напомним, на сегодня запланированы работы еще по двум адресам этого частного сектора.