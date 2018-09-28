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В Туле приставы приступили к сносу заборов коттеджей у Платоновского парка

В Туле приставы приступили к сносу заборов коттеджей у Платоновского парка

Рабочие ломают забор отбойным молотком и ломом.

Напомним, 28 сентября в частном секторе у Платоновского парка стартовали работы по освобождению незаконно занятых территорий. В частности, приставы приступили к сносу капитального забора у дома №12 по Тополиному проезду. Предыстория здесь.

Ранее Привокзальный районный суд Тулы вынес решение об освобождении незаконно занятых территорий, прилегающих к 20 земельным участкам.

Начальник межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Тульской области Жанна Булгакова:

Жанна Булгакова

– Решение суда вступило в законную силу еще в 2016 году. Собственников уведомили о предстоящем сносе. Предписания о добровольном исполнении решения суда вручались собственникам с ноября прошлого года. О том, что жители обжаловали решение суда, нам ничего не известно: никаких документов из судов об этом к нам не поступало.

Жанна Булгакова напомнила, что с момента вынесения судом решения прошло два года.

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Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 1
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 2
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 3
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 4
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 5
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 6
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 7
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 8
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 9
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 10
Снос заборов на Зеленстрое, Фото: 11
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Напомним, на сегодня запланированы работы еще по двум адресам этого частного сектора.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:05 +1
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