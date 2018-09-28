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В ночь на 9 октября туляки увидят звездопад Дракониды

В ночь на 9 октября туляки увидят звездопад Дракониды

Однако увидеть его можно будет только при условии ясной погоды.

В ночь с 8 на 9 октября туляки увидят зрелищный звездопад Дракониды. Это один из самых непредсказуемых метеорных потоков. Обычно в максимуме он дает 5−15 метеоров в час, но трижды в течение XX века поток обрушивал на Землю грандиозные ливни из метеоров. Об этом сообщает Московский планетарий.

В 2018 году ожидается от 10 метеоров в час.

При условии ясной погоды ночью 8−9 октября можно будет заметить «падающие звезды» — метеоры Драконид, разлетающиеся по небу во все стороны от области, где находится «голова» небесного Дракона.

Для наблюдателя в средней полосе России в период максимума Драконид созвездие Дракон располагается после полуночи в северо-западной части неба.

Дракониды — медленные метеоры желтого и даже красноватого цвета. Этим они отличаются от Персеид и многих других «встречных» потоков. В отличие от них, Дракониды догоняют Землю, поэтому скорость их вхождения в атмосферу невысока и составляет около 20 км/с.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +3
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