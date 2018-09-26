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В Туле экипаж ДПС сбил пешехода: видео
Кадр из видео.

В Туле экипаж ДПС сбил пешехода: видео

Происшествие случилось 25 сентября.

Ранее Myslo писал, что в Туле на улице Металлургов экипаж ДПС сбил пешехода. Очевидец происшествия прислал в нашу редакцию видео с регистратора. На ролике запечатлен момент наезда на мужчину.

Вот, как изначально комментировали случившееся в пресс-службе УМВД России по Тульской области:

- По предварительным данным, экипаж ДПС, двигавшийся по улице Металлургов по служебной необходимости на служебном автомобиле с включёнными проблесковыми маячками на разрешающий сигнал светофора, по касательной зацепил 77-летнего мужчину, вышедшего на проезжую часть на запрещающий сигнал.

Пешеход упал, в результате чего получил травму головы. Сотрудники полиции оказали пострадавшему первую медицинскую помощь, приехавшая бригада медиков доставила мужчину в больницу.

Было установлено, что полицейские ДПС были трезвы.

Назначена служебная проверка, устанавливаются все детали произошедшего и обстоятельств падения пешехода. Материалы проверки будут направлены для принятия процессуального решения.

сегодня, в 18:08 +3
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