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К кому из областных чиновников туляки смогут попасть на приём в октябре

К кому из областных чиновников туляки смогут попасть на приём в октябре

В приёмной правительства и на портале «Открытый регион» проводится предварительная запись.

В правительстве Тульской области утверждён график личных приёмов на октябрь. Записаться можно непосредственно в приёмной, по телефону: 30-62-75 и на портале «Открытый регион 71». В октябре обращения туляков рассмотрят следующие должностные лица:

  • 1 октября, с 10.00 до 17.00 – председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.
  • 2 октября, с 10.00 до 15.00 – заместитель начальника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области Юлия Осипова.
  • 3 октября, с 10.00 до 15.00 –  заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.
  • 4 октября, с 10.00 до 15.00 – заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.
  • 5 октября, с 12.00 до 17.00 – председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова.
  • 8 октября, с 10.00 до 17.00 – министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
  • 10 октября, с 10.00 до 15.00 – начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Елена Чеботарева.
  • 11 октября, с 10.00 до 15.00 – заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк.
  • 12 октября, с 10.00 до 17.00 – министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.
  • 15 октября, с 12.00 до 17.00 – начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко.
  • 16 октября, с 10.00 до 12.00 – заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
  • 17 октября, с 10.00 до 15.00 – начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.
  • 18 октября, с 10.00 до 15.00 – министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев.
  • 19 октября, с 10.00 до 17.00 – министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.
  • 22 октября, с 10.00 до 17.00 – председатель комитета ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области Сергей Кожевников
  • 24 октября, с 10.00 до 15.00 – министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.
  • 25 октября, с 10.00 до 15.00 – министр образования Тульской области Оксана Осташко.
  • 26 октября, с 12.00 до 17.00 – министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.
  • 29 октября, с 10.00 до 17.00 – министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев.
  • 30 октября, с 10.00 до 15.00 – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев.
  • 31 октября, с 10.00 до 15.00 – председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:27 0
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