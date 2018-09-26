К кому из областных чиновников туляки смогут попасть на приём в октябре
В приёмной правительства и на портале «Открытый регион» проводится предварительная запись.
В правительстве Тульской области утверждён график личных приёмов на октябрь. Записаться можно непосредственно в приёмной, по телефону: 30-62-75 и на портале «Открытый регион 71». В октябре обращения туляков рассмотрят следующие должностные лица:
- 1 октября, с 10.00 до 17.00 – председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева.
- 2 октября, с 10.00 до 15.00 – заместитель начальника инспекции – начальник контрольно-финансового отдела государственной жилищной инспекции Тульской области Юлия Осипова.
- 3 октября, с 10.00 до 15.00 – заместитель министра – директор департамента социальной политики министерства труда и социальной защиты Тульской области Инна Щербакова.
- 4 октября, с 10.00 до 15.00 – заместитель министра – директор департамента жилищно-коммунального комплекса министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области Олег Дючков.
- 5 октября, с 12.00 до 17.00 – председатель комитета Тульской области по печати и массовым коммуникациям Марина Панова.
- 8 октября, с 10.00 до 17.00 – министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
- 10 октября, с 10.00 до 15.00 – начальник службы по организационному обеспечению деятельности мировых судей в Тульской области Елена Чеботарева.
- 11 октября, с 10.00 до 15.00 – заместитель министра здравоохранения Тульской области Владимир Грицаюк.
- 12 октября, с 10.00 до 17.00 – министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник.
- 15 октября, с 12.00 до 17.00 – начальник государственной жилищной инспекции Тульской области Леонид Ивченко.
- 16 октября, с 10.00 до 12.00 – заместитель губернатора Тульской области Вячеслав Федорищев.
- 17 октября, с 10.00 до 15.00 – начальник инспекции по государственному архитектурно-строительному надзору – главный архитектор Тульской области Сергей Гончаров.
- 18 октября, с 10.00 до 15.00 – министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области – директор департамента промышленной политики Дмитрий Ломовцев.
- 19 октября, с 10.00 до 17.00 – министр здравоохранения Тульской области Андрей Третьяков.
- 22 октября, с 10.00 до 17.00 – председатель комитета ветеринарии – главный государственный ветеринарный инспектор Тульской области Сергей Кожевников
- 24 октября, с 10.00 до 15.00 – министр труда и социальной защиты Тульской области Андрей Филиппов.
- 25 октября, с 10.00 до 15.00 – министр образования Тульской области Оксана Осташко.
- 26 октября, с 12.00 до 17.00 – министр строительства и ЖКХ Тульской области Элеонора Шевченко.
- 29 октября, с 10.00 до 17.00 – министр имущественных и земельных отношений Тульской области Михаил Пантелеев.
- 30 октября, с 10.00 до 15.00 – министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев.
- 31 октября, с 10.00 до 15.00 – председатель комитета Тульской области по тарифам Дмитрий Васин.
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