К кому из областных чиновников туляки смогут попасть на приём в октябре

В приёмной правительства и на портале «Открытый регион» проводится предварительная запись.

В правительстве Тульской области утверждён график личных приёмов на октябрь. Записаться можно непосредственно в приёмной, по телефону: 30-62-75 и на портале «Открытый регион 71». В октябре обращения туляков рассмотрят следующие должностные лица: