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В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка

Причина пожара выясняется.

24 сентября в 19.42 в службу спасения сообщили о возгорании трансформаторной будки, расположенной в Туле на ул. Пархоменко. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение ликвидировано в 19.55. Пострадавших нет. 

В результате происшествия выгорел распределительный шкаф, оплавилась изоляция на кабель-опорах. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:02 0
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