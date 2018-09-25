В Туле на ул. Пархоменко сгорела трансформаторная будка

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

24 сентября в 19.42 в службу спасения сообщили о возгорании трансформаторной будки, расположенной в Туле на ул. Пархоменко. Два пожарных расчета прибыли на место происшествия через 10 минут.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, открытое горение ликвидировано в 19.55. Пострадавших нет.

В результате происшествия выгорел распределительный шкаф, оплавилась изоляция на кабель-опорах. Причина пожара устанавливается.