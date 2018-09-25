Туляки завоевали медали на Кубке мира по плаванию в ластах
Поздравляем наших ребят!
В Пхукете (Таиланд) прошел финал Кубка мира по плаванию в ластах. В соревнованиях приняли участие и тульские спортсмены.
В категории среди юношей на дистанции 4000 метров на открытой воде первое место занял Илья Терехов, среди девушек Надежда Гречишкина завоевала серебро, бронзовая медаль у Валерии Соломатиной.
Среди мужчин третье место занял Роман Пивоваров, а среди женщин четвертой стала Анастасия Сычева.
Спортсмены тренируются под руководством заслуженных тренеров России Марины Юрьевны Васильевой, Натальи Павловны Дудченко и тренера высшей категории Павла Павловича Дудченко.
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