В Ефремове студент техникума обокрал однокурсника

Парень снял с чужой банковской карты деньги и купил на них спиртное и продукты питания.

В Ефремове 19-летний парень признан виновным в п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину).

Суд установил, что 27 июня обвиняемый находился в общежитии техникума. Достоверно зная, что его знакомому в этот день были перечислены денежные средства, он украл у него банковскую карту и снял 20 тысяч рублей в банкомате торгового центра. Злоумышленнику также был известен пин-код.

Деньги студент потратил на спиртное и продукты питания.

В пресс-службе прокуратуры Тульской области уточнили, что материальный ущерб для потерпевшего является значительным, так как он не работает, семьи не имеет.

В ходе проведения предварительного следствия похищенные деньги частично возвращены в сумме 6850 рублей.

Приговором суда злоумышленнику назначили наказание в виде штрафа 105 000 рублей в доход государства. Приговор в законную силу не вступил.