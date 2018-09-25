В Тульской области открылось предприятие по производству грибов

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Завод будет поставлять на рынок 10 тысяч тонн тульских шампиньонов в год.

25 сентября на территории особой экономической зоны «Узловая» состоялась торжественная церемония открытия первой очереди нового предприятия по производству грибов.

С этим событием руководство и коллектив завода поздравил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он напомнил, что два года назад, в сентябре 2016 года, на Сочинском международном инвестиционном форуме было подписано соглашение о сотрудничестве при реализации этого инвестпроекта, и сегодня запускается первая очередь производства.

Новый комплекс на первом этапе обеспечит жителям Тульской области более 500 рабочих мест, а внедрение передовых технологий позволит повысить производи­тельность труда.

Глава региона также отметил, что правительство области заинтересовано в таких амбициозных проектах и со своей стороны будет оказывать всю необходимую поддержку компании.

- Это только один из проектов, которые реализуются здесь, в особой экономической зоне «Узловая». Планомерная работа последних лет дает результат. Территория развивается, сюда приходят новые резиденты. В ближайшее время здесь должно заработать еще несколько производств, - приводит слова Алексея Дюмина пресс-служба правительства Тульской области.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что в Тульскую область пришел надежный, социально ответственный инвестор, который успешно реализовал свои проекты в ряде других регионов. Он поблагодарил губернатора за содействие в реализации проекта. Джамбулат Хатуов выразил уверенность в том, что предприятие будет способствовать развитию отрасли.

Завод готов бесперебойно работать в любое время года и будет поставлять на рынок 10 тысяч тонн тульских шампиньонов в год.

«Это большой вклад в продовольственное импортозамещение и в развитие экономики региона в целом», - сказал губернатор Алексей Дюмин.

Учредитель компании «АгроГриб» Камо Авагумян добавил, что полностью проект будет реализован к 2020 году. К этому моменту предприятие сможет закрыть треть потребностей российского рынка. Объем производства планируется увеличить до 25 тысяч тонн в год. Инвестор также сообщил, что строительство тепличного комплекса по выращиванию грибов предполагает вложение в общей сложности более 9 млрд рублей. По итогам реализации проекта будет создано более 900 рабочих мест.

Почетные гости нажатием символической кнопки запустили новое производство, а затем осмотрели площадки предприятия – линию упаковки и ферму по выращиванию грибов.

Алексей Дюмин пообщался с работниками предприятия. Некоторые из них рассказали губернатору, что еще недавно были вынуждены ездить на работу в соседние регионы, а сегодня трудятся на предприятии рядом с домом.

Алексей Дюмин отметил, что одна из приоритетных задач для правительства области – создание благоприятных экономических условий, чтобы люди могли работать по месту жительства. Он также выразил уверенность в том, что и другие жители нашего региона, работающие в разных субъектах страны, в скором времени получат возможность вернуться обратно.