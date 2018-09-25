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Синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления в Туле
Фото из архива Myslo.

Синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления в Туле

Метеозависимым людям, а также страдающим заболеваниями сердца и сосудов, следует быть внимательнее к своему самочувствию.

В ближайшие несколько дней в Туле ожидаются резкие скачки атмосферного давления. По сообщениям синоптиков, причиной этого станут несколько активных циклонов, которые пройдут по Центральной России.

Так, сегодня, 25 сентября, в оружейной столице атмосферное давление составляет 737 мм рт. ст. Завтра оно повысится до 750 мм рт. ст., а уже в четверг снова снизится до 739 мм рт. ст.

Метеозависимым людям, а также страдающим заболеваниями сердца и сосудов, следует быть внимательнее к своему самочувствию.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:08 +2
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