Синоптики предупредили о резких скачках атмосферного давления в Туле

Фото из архива Myslo.

Метеозависимым людям, а также страдающим заболеваниями сердца и сосудов, следует быть внимательнее к своему самочувствию.

В ближайшие несколько дней в Туле ожидаются резкие скачки атмосферного давления. По сообщениям синоптиков, причиной этого станут несколько активных циклонов, которые пройдут по Центральной России.

Так, сегодня, 25 сентября, в оружейной столице атмосферное давление составляет 737 мм рт. ст. Завтра оно повысится до 750 мм рт. ст., а уже в четверг снова снизится до 739 мм рт. ст.

Метеозависимым людям, а также страдающим заболеваниями сердца и сосудов, следует быть внимательнее к своему самочувствию.