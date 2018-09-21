В Тульской области подросток на мотоцикле устроил ДТП
В аварии пострадала 13-летняя девочка, которая находилась в коляске мотоцикла.
20 сентября в 14.20 в Богородицке на грунтовой дороге в 250 метрах от мкр. Коптевский 14-летний парень, управляя незарегистрированным мотоциклом «Урал-М-62», по предварительной информации, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением и опрокинулся.
В аварии пострадала 13-летняя девочка, которая сидела в коляске мотоцикла. Девочка с различными травмами доставлена в больницу.
В УГИБДД по Тульской области отметили, что у подросток взял ключи от транспортного средства без разрешения родителей. У мальчика нет водительского удостоверения, также он был без мотошлема.
Уважаемые родители, убедитесь, что ключи от гаражей и транспортных средств хранятся в недоступном или неизвестном для детей месте. Проверяйте наличие ключей в месте хранения. Относитесь к данному вопросу ответственно.
Проводите воспитательные беседы, объясняйте детям, что управление транспортными средствами возможно только при достижении определенного возраста и строго при наличии водительского удостоверения. Помните, что жизнь и здоровье ребенка находится исключительно в ваших руках!