новости
новости
Регистрация
Пьяный туляк после ссоры со знакомой сжег ее автомобиль
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Пьяный туляк после ссоры со знакомой сжег ее автомобиль

Частично сгорела и припаркованная рядом машина.

Пролетарский районный суд вынес обвинительный приговор 48-летнему туляку. Суд признал его виновным в ч. 2 ст. 167 УК РФ.

12 июня 2018 года около 4 часов утра пьяный мужчина после ссоры со своей знакомой поджег ее автомобиль «Рено Сандеро», припаркованный во дворе одного на улице Фучика.

- Туляк облил имеющейся при нем горючей жидкостью наружные конструктивные части указанного автомобиля, после чего при помощи зажигалки воспламенил их, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Огонь с «Рено» перекинулся на припаркованный рядом автомобиль ВАЗ- 21099.

Материальный ущерб владелице «Рено» составил — 384 370 руб. Собственнику ВАЗа — 29 181 руб. 50 коп., ему ущерб полностью возмещен.

Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:19 0
Другие статьи по темам
Событие
поджогподжог автомобиля
Место
Тула
Прочее
судприговор суда

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области подросток на мотоцикле устроил ДТП
В Тульской области подросток на мотоцикле устроил ДТП
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.