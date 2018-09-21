Пьяный туляк после ссоры со знакомой сжег ее автомобиль

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Частично сгорела и припаркованная рядом машина.

Пролетарский районный суд вынес обвинительный приговор 48-летнему туляку. Суд признал его виновным в ч. 2 ст. 167 УК РФ.

12 июня 2018 года около 4 часов утра пьяный мужчина после ссоры со своей знакомой поджег ее автомобиль «Рено Сандеро», припаркованный во дворе одного на улице Фучика.

- Туляк облил имеющейся при нем горючей жидкостью наружные конструктивные части указанного автомобиля, после чего при помощи зажигалки воспламенил их, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тульской области.

Огонь с «Рено» перекинулся на припаркованный рядом автомобиль ВАЗ- 21099.

Материальный ущерб владелице «Рено» составил — 384 370 руб. Собственнику ВАЗа — 29 181 руб. 50 коп., ему ущерб полностью возмещен.

Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 месяцев с удержанием 15% заработка в доход государства. Приговор суда в законную силу не вступил.