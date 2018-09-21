С начала года платные парковки пополнили бюджет Тулы на 18,1 млн рублей

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Для сравнения: за аналогичный период в 2017 году парковки принесли 20,4 млн рублей.

20 сентября рабочая группа обсудила вопросы развития транспорта и дорожного хозяйства в Туле.

В повестку были включены вопросы, касающиеся работы платных парковок. Итоги восьми месяцев текущего года подвел начальник службы контроля функционирования парковочного пространства МКУ «Сервисный центр г. Тулы» Сергей Спис. По его информации, на сегодняшний день платное парковочное пространство организовано для 1 942 машино-мест, из них бесплатных — 236 (221 — для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 25 — возле медицинских учреждений и МФЦ).

В бюджет города с октября 2015 года поступило около 88,8 млн рублей. За 8 месяцев 2016 года сумма составила 21 млн рублей, за тот же период 2017 года — 20,4 млн рублей, а в текущем году за аналогичное время бюджет пополнился на 18,1 млн рублей.

По словам Списа, сумма снизилась из-за сокращения платных парковочных мест: с 5 252 в 2016 и 2017 годах до 1 942 в этом году. Кроме того, наблюдается тенденция к увеличению приобретения абонементов.

Начальник управления по административно-техническому надзору администрации города Владимир Якимович рассказал, что за отчетный период административной комиссией вынесено 8 270 постановлений из-за несвоевременного внесения платы за пользование парковочными местами. Сумма наложенных штрафов составила почти 20,7 млн рублей. С нарушителей взыскано порядка 13 млн рублей, что составило 62,8%.

Заместитель председателя Тульской гордумы Анастасия Дементьева напомнила, что для проверки административных штрафов за парковку необходимо ввести поисковую строку «проверка штрафов Тулапаркинг». Поиск осуществляется по данным государственного номера транспортного средства и свидетельства о его регистрации.

Рабочая группа также рассмотрела поступившие предложения по изменению территории платного парковочного пространства.

В частности, с ходатайством о предоставлении бесплатных мест на парковке «Особого типа» обратился начальник отделения хирургического отделения медицинского усиления ФГКУ «39 омедо (а) ВДВ» МО Р. Ф. Юрий Гриценко. Как пояснил заявитель, рядом с парковкой находится госпиталь для военнослужащих, и обозначенные места необходимы для пациентов лечебного учреждения. Рабочая группа единогласно поддержала просьбу командования дивизии.

Также отметим, что согласно поправкам в Федеральный закон, с 1 октября право бесплатной парковки транспортных средств приобретают инвалиды III группы, а также перевозящие их лица. Кроме того, исключаются парковочные разрешения, их заменит опознавательный знак «Инвалид», который будет выдавать Бюро медико-социальной экспертизы.