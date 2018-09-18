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Как в Тульской области переходят на новую систему сбора твердых коммунальных отходов
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Как в Тульской области переходят на новую систему сбора твердых коммунальных отходов

Этот вопрос обсудили на оперативном совещании под председательством губернатора Алексея Дюмина.

Министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов напомнил, что по результатам конкурсных процедур 28 апреля 2018 года ООО «Хартия» присвоен статус регионального оператора на территории г. Тулы, Щекинского и Киреевского районов. А ООО «МСК-НТ» в остальных муниципальных образованиях Тульской области стал регоператором.

Совместно с администрациями муниципалитетов и представителями региональных операторов министерство начало проводить встречи с гражданами по вопросу перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Такие встречи уже прошли в Чернском и Заокском районах. 

Региональные операторы направили в комитет по тарифам Тульской области предложения об установлении единого тарифа на коммунальную услугу по обращению с ТКО.

На данный момент тариф не утвержден. 

Также региональные операторы провели обследование территорий области на предмет инвентаризации мест (площадок) сбора ТКО. Результаты проведенной инвентаризации корректируются и дополняются с учетом данных, полученных из муниципалитетов.



Как сообщил министр, с 1 сентября региональный оператор ООО «МСК-НТ» приступил к оказанию услуги по сбору и транспортированию ТКО на тех территориях области, где сложилась особенно трудная ситуация с вывозом мусора. Это муниципальные образования Страховское в Заокском районе, Иваньковское в Ясногорском района и часть г. Ясногорска. ТКО с этих территорий вывозят с помощью специализированной техники. ООО «МСК-НТ» приобрело 4 новых мусоровоза. 

С 31 августа по 16 сентября с обслуживаемых территорий вывезено почти 2 тысяч куб. м мусора, что в 2 раза выше ожидаемого объема. 

Перенакопление отходов произошло из-за того, что частные предприниматели имеют договорные отношения с лицензируемыми компаниями, которые фактически не занимаются сбором и транспортированием ТКО. Эта проблема будете решена, когда физические и юридические лица будут заключать договоры на оказание услуги по сбору и транспортированию ТКО только с региональными операторами.

Кроме того, фактическое перенакопление связано с тем, что в названных муниципалитетах количество временно проживающих потребителей превышает количество зарегистрированных. Решить проблему поможет постоянный контроль со стороны регионального оператора за количеством фактически проживающих потребителей. 



Алексей Дюмин поручил Юрию Панфилову доложить о результатах мониторинга соблюдения договоров на сбор и транспортирование отходов в муниципальных образованиях. 

Министр сообщил, что в большинстве муниципалитетов региона вывоз мусора осуществляют организации, имеющие лицензию на этот вид деятельности. 

- Наша первостепенная задача – обеспечить плавный и безболезненный для граждан переход от существующего порядка к новой системе работы с участием региональных операторов. А это значит, что мы не просто должны согласовать «дорожные карты», но и в полной мере контролировать их исполнение, вносить коррективы, если это потребуется, а также предугадать любые риски переходного периода. Важно, чтобы работа региональных операторов привела к существенным качественным изменениям в региональной системе обращения с отходами, - подчеркнул губернатор. 

Алексей Дюмин поручил заместителю председателя правительства – министру сельского хозяйства Тульской области Дмитрию Миляеву взять данную работу под личный контроль и ежемесячно докладывать о ходе исполнения, а главам администраций и региональным операторам – обеспечить неукоснительное соблюдение сроков реализации плана мероприятий по переходу на новую систему.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:19 +1
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