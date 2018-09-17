В Туле заменили 35 автобусных остановок

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До конца года работы пройдут ещё по десяти адресам.

В областном центре ведется обустройство посадочных площадок и замена павильонов. Как уточняет пресс-служба администрации Тулы, работы уже завершены по 35 адресам. Все новые объекты оснащаются пандусами для маломобильных граждан.

Кроме того, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», по 14 адресам на остановках оборудуют заездные карманы. Дополнительно заключен муниципальный контракт по оборудованию остановочных площадок, которые изначально не вошли в план ремонта. До конца года работы пройдут по следующим адресам: