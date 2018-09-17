Фото из архива MySlo
В Туле заменили 35 автобусных остановок
До конца года работы пройдут ещё по десяти адресам.
В областном центре ведется обустройство посадочных площадок и замена павильонов. Как уточняет пресс-служба администрации Тулы, работы уже завершены по 35 адресам. Все новые объекты оснащаются пандусами для маломобильных граждан.
Кроме того, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», по 14 адресам на остановках оборудуют заездные карманы. Дополнительно заключен муниципальный контракт по оборудованию остановочных площадок, которые изначально не вошли в план ремонта. До конца года работы пройдут по следующим адресам:
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10-й проезд Мясново, около д. № 52 по ул. Воздухофлотской,
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п. Скуратово, по ул. Толстого/пр. Бархатный,
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п. Скуратово, ул. Октябрьская/ул. Болотникова,
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ул. Карпова/ул. Тесницкая,
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п. Скуратово по ул. Автомобилистов напротив д. № 4,
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пр-д Новомедвенский (Горбольница № 9),
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ул. Кутузова, д. № 150,
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«Опытный завод» около д. № 169 по пр. Ленина.
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