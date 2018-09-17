новости
новости
Регистрация
В Туле заменили 35 автобусных остановок
Фото из архива MySlo

В Туле заменили 35 автобусных остановок

До конца года работы пройдут ещё по десяти адресам.

В областном центре ведется обустройство посадочных площадок и замена павильонов. Как уточняет пресс-служба администрации Тулы, работы уже завершены по 35 адресам. Все новые объекты оснащаются пандусами для маломобильных граждан.

Кроме того, в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», по 14 адресам на остановках оборудуют заездные карманы. Дополнительно заключен муниципальный контракт по оборудованию остановочных площадок, которые изначально не вошли в план ремонта. До конца года работы пройдут по следующим адресам:

  • 10-й проезд Мясново, около д. № 52 по ул. Воздухофлотской,
  • п. Скуратово, по ул. Толстого/пр. Бархатный,
  • п. Скуратово, ул. Октябрьская/ул. Болотникова,
  • ул. Карпова/ул. Тесницкая,
  • п. Скуратово по ул. Автомобилистов напротив д. № 4,
  • пр-д Новомедвенский (Горбольница № 9),
  • ул. Кутузова, д. № 150,
  • «Опытный завод» около д. № 169 по пр. Ленина.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
замена автобусных остановокобустройство автобусных остановокблагоустройство городаадминистрация Тулы
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как в Тульской области работает Центр медицины катастроф
Как в Тульской области работает Центр медицины катастроф
В Тульской области на детской площадке 8-летнему мальчику отрезало фаланги пальцев
В Тульской области на детской площадке 8-летнему мальчику отрезало фаланги пальцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.