новости
новости
Регистрация
В Тульской области пройдет Всероссийский конкурс «Доброволец России»
Фото из архива Myslo.

В Тульской области пройдет Всероссийский конкурс «Доброволец России»

Участники конкурса из 45 регионов пройдут обучающий интенсив от опытных экспертов и тренеров.

С 20 по 23 сентября на учебно-тренировочной базе «Ока» в Алексине пройдет первый очный обучающий интенсив в рамках акселерационной программы для участников Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Организаторами мероприятия выступили Тульская общественная организация содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71» совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр» и администрация Тулы.

Всего на Всероссийский конкурс «Доброволец России» было подано свыше 15 000 проектов в 12 номинациях. 78 проектов из 45 регионов России были сформированы оргкомитетом в специальную программу, которая состоит из очных и дистанционных образовательных программ, менторской работы и консультаций. Участники программы смогут встретиться с руководством страны, а их проект будет предложен к тиражированию в других регионах России.

Первая встреча участников состоится в Тульской области для прохождения обучающего интенсива и знакомства друг с другом. Опытные эксперты и тренеры в течение трех дней будут обучать авторов проектов, формируя в них компетенции проектного менеджера, умение работать с ресурсами, привлекать партнеров и планировать свою деятельность.

Авторы проектов представляют разные социальные инициативы. Так, Татьяна Черных из Бурятии в рамках проекта «Творчеству в малых селах России быть!» помогает сельским детям творчески развиваться, организуя профессиональные хореографические кружки. Еще один участник, Михаил Самойлов, провел во Владимирской области уже более 90 экскурсий для приезжих иностранцев в рамках проекта «Подними глаза». Маргарита Логунова со своей командой организовала в этом году более 50 поездок в детские дома Тулы и области с развлекательными программами, даря необходимое внимание маленьким детям, оставшимся без родителей. Максим Барченков из Костромской области вместе с волонтерами разукрашивает стены детских поликлиник в рамках проекта «Детские поликлиники». Альфина Мамбетова из Республика Башкортостан занимается арт-терапией с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 16:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
Обучающий интенсивсъезд добровольцевВсероссийский конкурс
Место
АлексинТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Следователи прекратили дело в отношении экс-главы Заокского района
Следователи прекратили дело в отношении экс-главы Заокского района
За избиение пенсионера щёкинец получил 300 часов обязательных работ
За избиение пенсионера щёкинец получил 300 часов обязательных работ
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.