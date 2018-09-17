В Тульской области пройдет Всероссийский конкурс «Доброволец России»

Фото из архива Myslo.

С 20 по 23 сентября на учебно-тренировочной базе «Ока» в Алексине пройдет первый очный обучающий интенсив в рамках акселерационной программы для участников Всероссийского конкурса «Доброволец России».

Организаторами мероприятия выступили Тульская общественная организация содействия развитию добровольчества «Волонтерский корпус «Волонтер 71» совместно с Ассоциацией волонтерских центров, Росмолодежь, ФГБУ «Роспатриотцентр» и администрация Тулы.

Всего на Всероссийский конкурс «Доброволец России» было подано свыше 15 000 проектов в 12 номинациях. 78 проектов из 45 регионов России были сформированы оргкомитетом в специальную программу, которая состоит из очных и дистанционных образовательных программ, менторской работы и консультаций. Участники программы смогут встретиться с руководством страны, а их проект будет предложен к тиражированию в других регионах России.

Первая встреча участников состоится в Тульской области для прохождения обучающего интенсива и знакомства друг с другом. Опытные эксперты и тренеры в течение трех дней будут обучать авторов проектов, формируя в них компетенции проектного менеджера, умение работать с ресурсами, привлекать партнеров и планировать свою деятельность.

Авторы проектов представляют разные социальные инициативы. Так, Татьяна Черных из Бурятии в рамках проекта «Творчеству в малых селах России быть!» помогает сельским детям творчески развиваться, организуя профессиональные хореографические кружки. Еще один участник, Михаил Самойлов, провел во Владимирской области уже более 90 экскурсий для приезжих иностранцев в рамках проекта «Подними глаза». Маргарита Логунова со своей командой организовала в этом году более 50 поездок в детские дома Тулы и области с развлекательными программами, даря необходимое внимание маленьким детям, оставшимся без родителей. Максим Барченков из Костромской области вместе с волонтерами разукрашивает стены детских поликлиник в рамках проекта «Детские поликлиники». Альфина Мамбетова из Республика Башкортостан занимается арт-терапией с детьми, находящимися в тяжелой жизненной ситуации.