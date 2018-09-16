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На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы
Фото Дмитрия Чербы.

На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы

Праздничные мероприятия не стихали с утра до позднего вечера.

А гости откуда только ни приехали – не только из Тульской или соседних областей, но и многих других центров России. Куликовская битва – это событие, которое объединяет нас по сей день.

Количество гостей прибывает с каждым годом, что особенно очевидно на подъезде к Куликову полю – кавалькада машин растянулась на несколько сотен метров. Кто-то спешил, чтобы успеть увидеть всю программу, включая торжественную часть, кого-то больше привлекала возможность побыть в шумной и жизнерадостной толпе гостей, насладиться рыцарскими поединками, просто погулять на свежем воздухе. Но в итоге все места в округе, пригодные для парковки, оказались плотно забиты машинами.

На площади у Красного холма раскинулась широкая ярмарка. Здесь торговали изделиями народного промысла, ароматным чаем и душистым медом. Можно было даже примерить на себя и прикупить для домашнего гардероба что-нибудь из украшений или средневековой одежды, в которой не стыдно появиться на публике и по сей день.

Рядом с ярмаркой располагалось ристалище, где проходили поединки в декорациях средневековья. Бились железными мечами если не с полной отдачей, то, во всяком случае, достаточно энергично. Настоящему рыцарю и не к лицу делать что-то вполсилы. По традиции, кульминацией праздника стала театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения.

Особенность нынешнего праздника – существенно расширилась его география.

Теперь мероприятия проходят не только на Красном холме, но и в расположенном в полутора километрах новом музейном комплексе. Это дало возможность сделать праздник максимально разнообразным, привлечь еще больше гостей.

По словам директора музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко, несмотря на общую традиционную схему праздника, повторяющегося сценария еще ни разу не было.

Началось же все ранним утром, когда в храме преподобного Сергия Радонежского прошла заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена. Затем состоялись торжественное шествие от храма к памятнику-колонне Дмитрию Донскому и лития по воинам.

В этот день на Куликово поле доставили икону святого благоверного великого князя Димитрия Донского, которая была принесена в дар Тульской епархии московского патриархата и правительству Тульской области. Икона побывала в Тульском кремле, в храме Параскевы Пятницы с. Дедилово Киреевского района, в храме Димитрия Донского в г. Донской и в Богородицерождественском храме с. Монастырщина. После торжественной церемонии на Куликовом поле икона с образом святого благоверного великого князя вернулась в храм Дмитрия Донского в Тульском кремле.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов зачитал приветствие губернатора Алексея Дюмина:

- 638 лет назад именно с этого события началось освобождение Руси от монголо-татарского ига, а вместе с тем и объединение русских земель в единое государство. Великий подвиг русского воинства на Куликовом поле и сегодня остается символом единства, самоотверженности и силы духа нашего народа. Рад отметить, что празднование годовщины победы в Куликовской битве ежегодно привлекает на первое ратное поле России все больше гостей. Уверен, что и будущие поколения наших соотечественников будут с глубоким уважением и гордостью вспоминать о событиях тех далеких лет.

Гости праздника возложили к памятнику-колонне цветы и щиты с названиями городов, отправивших когда-то дружины на подмогу Дмитрию Донского. Гости праздника еще раз могли по этим табличкам убедиться, что на борьбу с врагом поднялась тогда вся русская земля.

О том, что русская нация началось именно с этой битвы, на которую пришли псковичи, москвичи, новгородцы, а ушли русские люди, говорил, обращаясь к гостям праздника, Владимир Гриценко. Осознание русской целостности началось в праздник Пресвятой Богородицы, в день победы на Куликовом поле.

Корреспонденты Myslo пообщались с участниками праздника.

Илья:

– Мы приехали из Одинцово Московской области. Я первый раз на Куликовом поле, и мне все очень нравится. Поехать сюда было идеей дедушки. Мы вообще очень много путешествуем, объездили, наверное, половину России. Даже на Севере побывали.

Геннадий Федорович:

– Мы с супругой уже бывали на Куликовом поле, но достаточно давно. Впечатляет то, что есть еще энтузиасты, готовые выступать перед большим количеством людей, поддерживать традиции воинские. Для меня это важно, я сам когда-то служил в ракетных войсках.

Екатерина, Сергей:

– Мы приехали из Новомосковска. Ездим сюда каждый год – на День России или на годовщину битвы. Это наша история, и молодежь не должна забывать о своих истоках. Посещаем Красный холм, музей. Всегда интересно посмотреть реконструкцию битвы. А вообще интересно и нравится все здесь.

Валерия, Алиса:

– Мы здесь впервые. Приехали из Узловой. Очень все здорово и торжественно организовано, много разных мероприятий, концертов. Все просто замечательно.

Алексей, Кристина и Вика:

– На Куликово поле собирались давно, вот, наконец, это удалось осуществить. Мы из Тулы. От Красного холма планируем съездить еще посмотреть новый музей. Сейчас вот идем оглядеться на ярмарку. Может что и прикупим на память.

Галерея
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 1
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 2
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 3
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 4
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 5
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 6
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 7
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 8
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 9
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 10
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 11
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 12
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 13
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 14
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 15
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 16
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 17
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 18
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 19
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 20
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 21
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 22
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 23
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 24
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 25
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 26
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 27
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 28
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 29
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 30
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 31
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 32
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 33
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 34
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 35
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 36
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 37
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 38
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 39
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 40
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 41
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 42
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 43
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 44
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 45
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 46
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 47
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 48
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 49
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 50
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 51
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 52
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 53
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 54
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 55
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 56
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 57
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 58
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 59
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 60
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 61
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 62
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 63
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 64
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 65
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 66
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 67
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 68
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 69
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 70
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 71
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 72
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 73
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 74
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 75
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 76
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 77
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 78
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 79
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 80
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 81
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 82
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 83
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 84
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 85
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 86
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 87
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 88
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 89
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 90
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 91
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 92
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 93
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 94
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 95
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 96
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 97
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 98
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 99
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 100
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 101
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 102
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 103
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 104
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 105
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 106
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 107
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 108
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 109
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 110
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 111
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 112
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 113
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 114
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 115
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 116
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 117
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 118
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 119
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 120
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 121
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 122
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 123
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 124
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 125
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 126
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 127
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 128
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 129
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 130
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 131
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 132
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 133
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 134
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 135
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 136
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 137
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 138
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 139
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 140
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 141
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 142
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 143
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 144
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 145
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 146
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 147
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 148
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 149
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 150
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 151
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 152
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 153
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 154
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На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 156
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 157
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На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 159
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На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 162
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На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 164
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 165
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 166
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 167
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 168
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 169
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 170
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 171
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 172
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На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 174
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 175
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 176
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 177
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 178
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 179
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 180
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 181
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 182
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 183
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 184
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 185
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 186
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 187
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 188
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 189
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 190
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 191
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 192
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 193
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 194
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 195
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 196
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 197
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 198
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 199
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На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 211
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 212
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 213
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 214
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 215
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 216
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 217
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 218
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 219
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 220
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 221
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 222
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 223
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 224
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 225
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 226
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 227
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 228
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 229
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 230
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 231
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 232
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 233
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 234
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 235
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 236
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 237
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 238
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 239
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 240
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 241
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 242
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 243
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 244
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 245
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 246
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 247
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 248
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 249
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 250
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 251
На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы, Фото: 252
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Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 16:28 +2
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