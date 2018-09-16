На Куликовом поле с размахом отметили 638-ю годовщину битвы

Фото Дмитрия Чербы.

А гости откуда только ни приехали – не только из Тульской или соседних областей, но и многих других центров России. Куликовская битва – это событие, которое объединяет нас по сей день.

Количество гостей прибывает с каждым годом, что особенно очевидно на подъезде к Куликову полю – кавалькада машин растянулась на несколько сотен метров. Кто-то спешил, чтобы успеть увидеть всю программу, включая торжественную часть, кого-то больше привлекала возможность побыть в шумной и жизнерадостной толпе гостей, насладиться рыцарскими поединками, просто погулять на свежем воздухе. Но в итоге все места в округе, пригодные для парковки, оказались плотно забиты машинами.

На площади у Красного холма раскинулась широкая ярмарка. Здесь торговали изделиями народного промысла, ароматным чаем и душистым медом. Можно было даже примерить на себя и прикупить для домашнего гардероба что-нибудь из украшений или средневековой одежды, в которой не стыдно появиться на публике и по сей день.

Рядом с ярмаркой располагалось ристалище, где проходили поединки в декорациях средневековья. Бились железными мечами если не с полной отдачей, то, во всяком случае, достаточно энергично. Настоящему рыцарю и не к лицу делать что-то вполсилы. По традиции, кульминацией праздника стала театрализованная реконструкция эпизода средневекового сражения.

Особенность нынешнего праздника – существенно расширилась его география.

Теперь мероприятия проходят не только на Красном холме, но и в расположенном в полутора километрах новом музейном комплексе. Это дало возможность сделать праздник максимально разнообразным, привлечь еще больше гостей.

По словам директора музея-заповедника «Куликово поле» Владимира Гриценко, несмотря на общую традиционную схему праздника, повторяющегося сценария еще ни разу не было.

Началось же все ранним утром, когда в храме преподобного Сергия Радонежского прошла заупокойная панихида по вождям и воинам, павшим за Отечество во все времена. Затем состоялись торжественное шествие от храма к памятнику-колонне Дмитрию Донскому и лития по воинам.

В этот день на Куликово поле доставили икону святого благоверного великого князя Димитрия Донского, которая была принесена в дар Тульской епархии московского патриархата и правительству Тульской области. Икона побывала в Тульском кремле, в храме Параскевы Пятницы с. Дедилово Киреевского района, в храме Димитрия Донского в г. Донской и в Богородицерождественском храме с. Монастырщина. После торжественной церемонии на Куликовом поле икона с образом святого благоверного великого князя вернулась в храм Дмитрия Донского в Тульском кремле.

Первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов зачитал приветствие губернатора Алексея Дюмина:

- 638 лет назад именно с этого события началось освобождение Руси от монголо-татарского ига, а вместе с тем и объединение русских земель в единое государство. Великий подвиг русского воинства на Куликовом поле и сегодня остается символом единства, самоотверженности и силы духа нашего народа. Рад отметить, что празднование годовщины победы в Куликовской битве ежегодно привлекает на первое ратное поле России все больше гостей. Уверен, что и будущие поколения наших соотечественников будут с глубоким уважением и гордостью вспоминать о событиях тех далеких лет.

Гости праздника возложили к памятнику-колонне цветы и щиты с названиями городов, отправивших когда-то дружины на подмогу Дмитрию Донского. Гости праздника еще раз могли по этим табличкам убедиться, что на борьбу с врагом поднялась тогда вся русская земля.

О том, что русская нация началось именно с этой битвы, на которую пришли псковичи, москвичи, новгородцы, а ушли русские люди, говорил, обращаясь к гостям праздника, Владимир Гриценко. Осознание русской целостности началось в праздник Пресвятой Богородицы, в день победы на Куликовом поле.

Корреспонденты Myslo пообщались с участниками праздника.

Илья:

– Мы приехали из Одинцово Московской области. Я первый раз на Куликовом поле, и мне все очень нравится. Поехать сюда было идеей дедушки. Мы вообще очень много путешествуем, объездили, наверное, половину России. Даже на Севере побывали.

Геннадий Федорович:

– Мы с супругой уже бывали на Куликовом поле, но достаточно давно. Впечатляет то, что есть еще энтузиасты, готовые выступать перед большим количеством людей, поддерживать традиции воинские. Для меня это важно, я сам когда-то служил в ракетных войсках.

Екатерина, Сергей:

– Мы приехали из Новомосковска. Ездим сюда каждый год – на День России или на годовщину битвы. Это наша история, и молодежь не должна забывать о своих истоках. Посещаем Красный холм, музей. Всегда интересно посмотреть реконструкцию битвы. А вообще интересно и нравится все здесь.

Валерия, Алиса:

– Мы здесь впервые. Приехали из Узловой. Очень все здорово и торжественно организовано, много разных мероприятий, концертов. Все просто замечательно.

Алексей, Кристина и Вика:

– На Куликово поле собирались давно, вот, наконец, это удалось осуществить. Мы из Тулы. От Красного холма планируем съездить еще посмотреть новый музей. Сейчас вот идем оглядеться на ярмарку. Может что и прикупим на память.