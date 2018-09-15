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В Энгельсе жестоко избили парня из Тулы (фото 18+)
Фото из соцсетей.

В Энгельсе жестоко избили парня из Тулы (фото 18+)

Окровавленного молодого человека обнаружили в лестничной площадке соседи.

Инцидент произошел днем 12 сентября в Энгельсе в общежитии, расположенном на пр-д Крупской, д.12.
 
25-летний молодой человек был сильно избит неизвестными. Когда соседи нашли его лежащим в луже крови и без сознания, злоумышленники уже ушли.
 
 
Была вызвана скорая помощь и полиция. Пока ехали медики, жители оказали парню первую помощь.
 
 
Со слов пострадавшего, его зовут Павел, приехал в Энгельс из Тульской области и жил в этом общежитии. 
 
 
В соцсетях сообщают, что прибывшие врачи госпитализировали его в  реанимацию нейрохирургического отделения. Там же находится до сих пор, но уже пришел в себя. 
 
Соседи Павла также в соцсетях рассказывают, что причастные к избиению до сих пор не задержаны: «те сволочи, кто его избил, ходят безнаказано на свободе, бухают в этой общаге. В следующий раз на месте этого парня может оказаться и наши дети». 
 
Многие отмечают, что в общежитии проживает много маргинальных личностей, ведущих асоциальный образ жизни.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:35 −1
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