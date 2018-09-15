В Энгельсе жестоко избили парня из Тулы (фото 18+)

Фото из соцсетей.

Инцидент произошел днем 12 сентября в Энгельсе в общежитии, расположенном на пр-д Крупской, д.12.

25-летний молодой человек был сильно избит неизвестными. Когда соседи нашли его лежащим в луже крови и без сознания, злоумышленники уже ушли.

Была вызвана скорая помощь и полиция. Пока ехали медики, жители оказали парню первую помощь.

Со слов пострадавшего, его зовут Павел, приехал в Энгельс из Тульской области и жил в этом общежитии.

В соцсетях сообщают, что прибывшие врачи госпитализировали его в реанимацию нейрохирургического отделения. Там же находится до сих пор, но уже пришел в себя.

Соседи Павла также в соцсетях рассказывают, что причастные к избиению до сих пор не задержаны: «те сволочи, кто его избил, ходят безнаказано на свободе, бухают в этой общаге. В следующий раз на месте этого парня может оказаться и наши дети».

Многие отмечают, что в общежитии проживает много маргинальных личностей, ведущих асоциальный образ жизни.