В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты

Фото Александра Воронина.

15 сентября более чем в 50 городах страны прошел XVII Парад российского студенчества. В этом году к всероссийской акции присоединились более 2 500 студентов из 31 высших и средних профессиональных учебных заведений Тульской области.

Участники парада прошли от Крестовоздвиженской площади по Казанской набережной до Соборной площади Тульского кремля, где все участники выстроились в форме пятиконечной звезды.

Учащихся тульских вузов и колледжей приветствовала заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она отметила, что с этого момента каждый из ребят стал частью одной большой дружной семьи.

После все участники Парада принесли клятву российского студента, пообещав не жалеть сил и времени на постижение науки и использовать полученные профессиональные навыки и опыт для процветания страны.

Завершились торжества праздничным концертом.

Myslo пообщался с новоиспеченными студентами.

Анна Харламова, Юлия Чепурнова и Анастасия Лопаткина, студентки факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого :

- Быть учителем — это призвание. Это возможность оставить свой след в жизни многих детей. Смотреть, как ученики растут и формируют свое отношение к миру, невероятно интересно! А еще очень приятно видеть достижения своих учеников. Мы очень хотим развиваться в этом направлении!

Валерия Жарикова, Никита Каштанов, Инна Полякова и Иван Солдатченков, студенты Тульского института управления бизнеса им. Н.Д. Демидова:

- С начала учебного года прошло совсем немного времени, а мы уже успели подружиться и погрузиться в учебу. Это очень увлекательно! Мы учимся на разных направлениях: экономика, менеджмент, юриспруденция. Выбор вуза — дело ответственное, мы просмотрели массу отзывов перед подачей документов. У нас отличные преподаватели, мы уверены, что получим все необходимые знания, чтобы реализоваться в своих профессиях!

Дарья Чуканова и Анастасия Лесникова, студентки Международного юридического института:

- С детства мы хотели быть юристами: судьями или прокурорами. Для нас это возможность восстановить справедливость, понимать, почему люди поступают так или иначе. Здесь пригодятся знания и по психологии, это очень интересно! У нас сложился дружный коллектив, а еще в нашем институте замечательные преподаватели, все занятия проходят всегда очень интересно!