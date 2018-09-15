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В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты
Фото Александра Воронина.

В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты

Торжества развернулись на Соборной площади Тульского кремля.

15 сентября более чем в 50 городах страны прошел XVII Парад российского студенчества. В этом году к всероссийской акции присоединились более 2 500 студентов из 31 высших и средних профессиональных учебных заведений Тульской области.

Участники парада прошли от Крестовоздвиженской площади по Казанской набережной до Соборной площади Тульского кремля, где все участники выстроились в форме пятиконечной звезды.

Учащихся тульских вузов и колледжей приветствовала заместитель председателя правительства — министр молодежной политики Тульской области Юлия Вепринцева. Она отметила, что с этого момента каждый из ребят стал частью одной большой дружной семьи.

После все участники Парада принесли клятву российского студента, пообещав не жалеть сил и времени на постижение науки и использовать полученные профессиональные навыки и опыт для процветания страны.

Завершились торжества праздничным концертом.

Myslo пообщался с новоиспеченными студентами.

Анна Харламова, Юлия Чепурнова и Анастасия Лопаткина, студентки факультета русской филологии и документоведения ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

- Быть учителем — это призвание. Это возможность оставить свой след в жизни многих детей. Смотреть, как ученики растут и формируют свое отношение к миру, невероятно интересно! А еще очень приятно видеть достижения своих учеников. Мы очень хотим развиваться в этом направлении!

Валерия Жарикова, Никита Каштанов, Инна Полякова и Иван Солдатченков, студенты Тульского института управления бизнеса им. Н.Д. Демидова:

- С начала учебного года прошло совсем немного времени, а мы уже успели подружиться и погрузиться в учебу. Это очень увлекательно! Мы учимся на разных направлениях: экономика, менеджмент, юриспруденция. Выбор вуза — дело ответственное, мы просмотрели массу отзывов перед подачей документов. У нас отличные преподаватели, мы уверены, что получим все необходимые знания, чтобы реализоваться в своих профессиях!

Дарья Чуканова и Анастасия Лесникова, студентки Международного юридического института:

- С детства мы хотели быть юристами: судьями или прокурорами. Для нас это возможность восстановить справедливость, понимать, почему люди поступают так или иначе. Здесь пригодятся знания и по психологии, это очень интересно! У нас сложился дружный коллектив, а еще в нашем институте замечательные преподаватели, все занятия проходят всегда очень интересно!

Галерея
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 1
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 2
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 3
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 4
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 5
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 6
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 7
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 8
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 9
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 10
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 11
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 12
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 13
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 14
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 15
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 16
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 17
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 18
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 19
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 20
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 21
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 22
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 23
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 24
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 25
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 26
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 27
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 28
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 29
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 30
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 31
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 32
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 33
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 34
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 35
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 36
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 37
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 38
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 39
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 40
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 41
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 42
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 43
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 44
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 45
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 46
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 47
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 48
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 49
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 50
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 51
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 52
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 53
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 54
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 55
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 56
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 57
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 58
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 59
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 60
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 61
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 62
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 63
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 64
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 65
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 66
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 67
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 68
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 69
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 70
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 71
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 72
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 73
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 74
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 75
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 76
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 77
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 78
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 79
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 80
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 81
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 82
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 83
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 84
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 85
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 86
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 87
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 88
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 89
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 90
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 91
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 92
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 93
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 94
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 95
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 96
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 97
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 98
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 99
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 100
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 101
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 102
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 103
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 104
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 105
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 106
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 107
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 108
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 109
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 110
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 111
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 112
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 113
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 114
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 115
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 116
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 117
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 118
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 119
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 120
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 121
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 122
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 123
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 124
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 125
В Туле более 2500 учащихся вузов и колледжей посвятили в студенты, Фото: 126
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Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 19:39 +2
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