новости
новости
Регистрация
В Туле на Щекинском шоссе произошло серьезное ДТП
Фото Леонида Почекина.

В Туле на Щекинском шоссе произошло серьезное ДТП

По предварительным данным, пострадали три человека.

7 сентября в Туле на Щекинском шоссе (недалеко от пересечения с улицей Шоссейной) произошло серьезное ДТП: столкнулись «Шевроле» и «Киа Рио». Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

По предварительным данным, «Шевроле» ехал на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, что на указанном участке собралась большая пробка.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:10 +2
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
пострадавшие

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В октябре в работе интернета ожидается глобальный сбой
В октябре в работе интернета ожидается глобальный сбой
«Ростелеком» просит абонентов быть внимательными!
«Ростелеком» просит абонентов быть внимательными!
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.