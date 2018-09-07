В Туле на Щекинском шоссе произошло серьезное ДТП

Фото Леонида Почекина.

По предварительным данным, пострадали три человека.

7 сентября в Туле на Щекинском шоссе (недалеко от пересечения с улицей Шоссейной) произошло серьезное ДТП: столкнулись «Шевроле» и «Киа Рио». Об этом в редакцию Myslo сообщили очевидцы.

По предварительным данным, «Шевроле» ехал на запрещающий сигнал светофора. В аварии пострадали три человека.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой помощи. Обстоятельства ДТП выясняются.

Отметим, что на указанном участке собралась большая пробка.