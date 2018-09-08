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На трассе М2 в Чернском районе разбились две иномарки: есть подстрадавшие

На трассе М2 в Чернском районе разбились две иномарки: есть подстрадавшие

ДТП случилось 8 сентября около 5 часов утра.

8 сентября 2018 года в 5.15 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 283-м км трассы М2, где произошло столкновение двух автотранспортных средств: «Ауди» и «Хендай-Солярис».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Имеются пострадавшие.

Личный состав ПСЧ-69 для извлечения пострадавших применял аварийно-спасательный инструмент «Спрут».

Подробности выясняются в региональном УГИБДД.

 

 

вчера, в 23:01 0
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Тульская областьЧернский район

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