На трассе М2 в Чернском районе разбились две иномарки: есть подстрадавшие
ДТП случилось 8 сентября около 5 часов утра.
8 сентября 2018 года в 5.15 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 283-м км трассы М2, где произошло столкновение двух автотранспортных средств: «Ауди» и «Хендай-Солярис».
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Имеются пострадавшие.
Личный состав ПСЧ-69 для извлечения пострадавших применял аварийно-спасательный инструмент «Спрут».
Подробности выясняются в региональном УГИБДД.
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