В Ревякино 8 сентября произошел пожар

8 сентября 2018 года в 14.05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании сараев, расположенных по адресу: Ясногорский район, поселок Ревякино, ул. Заводская.

Огонь распространился на довольно большой площади: на место выехали четыре пожарных расчета.

Открытое горение ликвидировано в 14.23.

В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.