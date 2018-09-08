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В Ревякино 8 сентября произошел пожар

В Ревякино 8 сентября произошел пожар

Загорелись сараи на ул. Заводской.

8 сентября 2018 года в 14.05 на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о возгорании сараев, расположенных по адресу: Ясногорский район, поселок Ревякино, ул. Заводская.

Огонь распространился на довольно большой площади: на место выехали четыре пожарных расчета.

Открытое горение ликвидировано в 14.23.
В результате происшествия никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 4 единицы техники.

Причина пожара устанавливается.

вчера, в 22:05 0
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