Массовое ДТП на Пролетарском мосту в Туле: подробности

8 сентября 2018 года в 17.18 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Пролетарской в Туле, где произошло столкновение семи автотранспортных средств.

Участниками ДТП стали: «Фольксваген Поло», «Тойота Авенсис», «Митсубиси Паджеро Спорт», «Форд Фокус», «Фиат Дукато», «Шевроле Лечетти» и «Ауди А6».

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.

Пострадавших нет.

Заместитель начальника пресс-службы УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев:

- Сотрудники ГИБДД продолжают мероприятия по выяснению причин и обстоятельств происшествия на Пролетарском мосту Тулы. По предварительным данным, там произошло столкновение 7 единиц транспорта. Пострадавших нет. В ходе работы сотрудники Госавтоинспекции установят все детали случившегося.