Массовое ДТП на Пролетарском мосту в Туле: подробности
Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Тульской области уточнила детали: в аварии участвовали 7 автомобилей.
8 сентября 2018 года в 17.18 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на ул. Пролетарской в Туле, где произошло столкновение семи автотранспортных средств.
Участниками ДТП стали: «Фольксваген Поло», «Тойота Авенсис», «Митсубиси Паджеро Спорт», «Форд Фокус», «Фиат Дукато», «Шевроле Лечетти» и «Ауди А6».
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая медицинская помощь.
Пострадавших нет.
Заместитель начальника пресс-службы УМВД по Тульской области Сергей Сергейчев:
- Сотрудники ГИБДД продолжают мероприятия по выяснению причин и обстоятельств происшествия на Пролетарском мосту Тулы. По предварительным данным, там произошло столкновение 7 единиц транспорта. Пострадавших нет. В ходе работы сотрудники Госавтоинспекции установят все детали случившегося.
Напомним, по сообщениям очевидцев, первоначально на мосту столкнулись маршрутка и легковой «Фольксваген». После чего участники ДТП «собрали» припаркованные на заправке машины. Причины аварии выясняет ГИБДД.