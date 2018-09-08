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Массовое ДТП в Туле: На Пролетарском мосту столкнулись несколько машин
Фото Дмитрия Чербы и Дмитрия Фёдорова.

Массовое ДТП в Туле: На Пролетарском мосту столкнулись несколько машин

Об этом Myslo сообщили очевидцы.

На мосту в сторону Пролетарского района в районе ТЦ «Макси» около часа назад произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, столкнулись 8 автомобилей. На месте работает городская служба спасения и скорая.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД, в аварии обошлось без пострадавших. Сейчас подробности уточняются в региональном ГИБДД.

По сообщениям очевидцев, столкнулись маршрутка и легковой «Фольксваген». После чего участники ДТП «собрали» припаркованные на заправке машины.

На мосту наблюдается значительное затруднение движения.

Новость дополняется.

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ДТП на Пролетарском мосту, Фото: 1
ДТП на Пролетарском мосту, Фото: 2
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ДТП на Пролетарском мосту, Фото: 4
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ДТП на Пролетарском мосту, Фото: 6
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