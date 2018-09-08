Фото Дмитрия Чербы и Дмитрия Фёдорова.
Массовое ДТП в Туле: На Пролетарском мосту столкнулись несколько машин
Об этом Myslo сообщили очевидцы.
На мосту в сторону Пролетарского района в районе ТЦ «Макси» около часа назад произошло массовое ДТП.
По предварительной информации, столкнулись 8 автомобилей. На месте работает городская служба спасения и скорая.
Как сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД, в аварии обошлось без пострадавших. Сейчас подробности уточняются в региональном ГИБДД.
По сообщениям очевидцев, столкнулись маршрутка и легковой «Фольксваген». После чего участники ДТП «собрали» припаркованные на заправке машины.
На мосту наблюдается значительное затруднение движения.
Новость дополняется.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место