Массовое ДТП в Туле: На Пролетарском мосту столкнулись несколько машин

Фото Дмитрия Чербы и Дмитрия Фёдорова.

Об этом Myslo сообщили очевидцы.

На мосту в сторону Пролетарского района в районе ТЦ «Макси» около часа назад произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, столкнулись 8 автомобилей. На месте работает городская служба спасения и скорая.

Как сообщили Myslo в пресс-службе областного УМВД, в аварии обошлось без пострадавших. Сейчас подробности уточняются в региональном ГИБДД.

По сообщениям очевидцев, столкнулись маршрутка и легковой «Фольксваген». После чего участники ДТП «собрали» припаркованные на заправке машины.

На мосту наблюдается значительное затруднение движения.

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