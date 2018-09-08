Фото Евгении Бондаренко, пресс-служба администрации Тулы
По Туле прошел фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
В нем приняли участие коллективы из разных городов России, а также городов-побратимов Тулы.
Среди выступающих — Могилевский городской духовой оркестр, оркестр поселка Ставрово Владимирской области, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, оркестр военно-музыкального училища Москвы, сводный военный оркестр Тульского гарнизона, Губернский духовой оркестр Калужской филармонии, оркестры из Луганска и Ярославля и другие.
Оркестры исполнили для гостей праздника произведения классической музыки, военных лет, современные зажигательные ритмы! Все это — в сопровождении танцевальных движений и сложных перестроений.
Галерея
сегодня, в 17:05, 4 971 0
сегодня, в 16:24, 9 1878 0
сегодня, в 14:29, 154 2666 0
сегодня, в 14:10, 11 671 0
Другие статьи по темам
Место