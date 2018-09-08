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По Туле прошел фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»
Фото Евгении Бондаренко, пресс-служба администрации Тулы

По Туле прошел фестиваль духовых оркестров «Фанфары Тульского кремля»

В нем приняли участие коллективы из разных городов России, а также городов-побратимов Тулы.

Среди выступающих — Могилевский городской духовой оркестр, оркестр поселка Ставрово Владимирской области, Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ, оркестр военно-музыкального училища Москвы, сводный военный оркестр Тульского гарнизона, Губернский духовой оркестр Калужской филармонии, оркестры из Луганска и Ярославля и другие.

Оркестры исполнили для гостей праздника произведения классической музыки, военных лет, современные зажигательные ритмы! Все это — в сопровождении танцевальных движений и сложных перестроений.

Галерея
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 1
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 2
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 3
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 4
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 5
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 6
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 7
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 8
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 9
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 10
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 11
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 12
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 13
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 14
Фестиваль духовых оркестров, Фото: 15
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