новости
новости
Регистрация
В Туле на улице Кирова сбили пенсионерку
Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

В Туле на улице Кирова сбили пенсионерку

Пострадавшую женщину госпитализировали.

Сегодня, 7 сентября, в Туле на улице Кирова (возле ДК комбайностроителей) грузовой «Мерседес» сбил пенсионерку. По предварительным данным, 76-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

На какой сигнал светофора она пересекала проезжую часть, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Пострадавшую женщину госпитализировали.


Видео Кристины Гуртовой.
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:38 +1
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тула
Прочее
сбили пенсионерку

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На Казанской набережной поселились белые лебеди
На Казанской набережной поселились белые лебеди
В Туле прошли областные соревнования по эстафетному бегу
В Туле прошли областные соревнования по эстафетному бегу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.