В Туле на улице Кирова сбили пенсионерку

Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".

Сегодня, 7 сентября, в Туле на улице Кирова (возле ДК комбайностроителей) грузовой «Мерседес» сбил пенсионерку. По предварительным данным, 76-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.

На какой сигнал светофора она пересекала проезжую часть, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

Пострадавшую женщину госпитализировали.



Видео Кристины Гуртовой.