Фото из группы ВКонтакте "Тула жесть".
В Туле на улице Кирова сбили пенсионерку
Пострадавшую женщину госпитализировали.
Сегодня, 7 сентября, в Туле на улице Кирова (возле ДК комбайностроителей) грузовой «Мерседес» сбил пенсионерку. По предварительным данным, 76-летняя женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
На какой сигнал светофора она пересекала проезжую часть, сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.
Пострадавшую женщину госпитализировали.
Видео Кристины Гуртовой.
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