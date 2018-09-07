На Казанской набережной поселились белые лебеди
Специально для пернатых обитателей водоема построили маленький деревянный сруб.
С недавнего времени внимание туляков привлекают новые обитатели водоема у Казанской набережной — четыре белых лебедя-шипуна. Птицы живут на огороженной территории, для них установили небольшой деревянный сруб.
Как стало известно Myslo, две пары пернатых «переехали» в Упу из Белоусовского парка.
Андрей Журавлев
– На реку новой набережной были выпущены две пары белых лебедей. Стоит отметить, что для содержания птиц были проведены работы по обустройству специальной плавательной зоны, установлены сходни, кормушка и домик.
В настоящее время сотрудниками ГУ ТО «Тульские парки» осуществляется надзор за состоянием лебедей и регулярное пополнение кормовой базы. Позже будет принято решение о дальнейшем содержании птиц в зимний период времени.
Мы очень рады, что лебеди понравились тулякам. Но настоятельно просим посетителей не кормить и стараться не беспокоить птиц.
Лебеди-шипуны занесены в Приложение 3 Бернской Конвенции и Красную книгу Тульской области.