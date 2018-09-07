На Казанской набережной поселились белые лебеди

– На реку новой набережной были выпущены две пары белых лебедей. Стоит отметить, что для содержания птиц были проведены работы по обустройству специальной плавательной зоны, установлены сходни, кормушка и домик.

В настоящее время сотрудниками ГУ ТО «Тульские парки» осуществляется надзор за состоянием лебедей и регулярное пополнение кормовой базы. Позже будет принято решение о дальнейшем содержании птиц в зимний период времени.

Мы очень рады, что лебеди понравились тулякам. Но настоятельно просим посетителей не кормить и стараться не беспокоить птиц.