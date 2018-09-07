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В Туле прошли областные соревнования по эстафетному бегу
Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

В Туле прошли областные соревнования по эстафетному бегу

Победители получили призы.

5 сентября в Туле на Центральном стадионе прошли областные соревнования по эстафетному бегу, посвященные Дню Тульской области и Дню города. Об этом сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В программе соревнований были классический эстафетный бег 4х100 м и «шведская эстафета» 400+300+200+100 м. В четырех возрастных группах за призы боролись более 150 юных спортсменов из Тулы и области.

Для сильнейших юных легкоатлетов региона, которые уже в конце сентября представят нашу область на Всероссийском финале «Шиповка юных» в Сочи, эти соревнования стали генеральной репетицией престижных стартов.

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Результаты областных соревнований по эстафетному бегу, Фото: 1
Результаты областных соревнований по эстафетному бегу, Фото: 2
Результаты областных соревнований по эстафетному бегу, Фото: 3
Результаты областных соревнований по эстафетному бегу, Фото: 4
Результаты областных соревнований по эстафетному бегу, Фото: 5
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:58 +1
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