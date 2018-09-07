В Туле прошли областные соревнования по эстафетному бегу

Фото Федерации легкой атлетики Тульской области.

5 сентября в Туле на Центральном стадионе прошли областные соревнования по эстафетному бегу, посвященные Дню Тульской области и Дню города. Об этом сообщает региональная Федерация легкой атлетики.

В программе соревнований были классический эстафетный бег 4х100 м и «шведская эстафета» 400+300+200+100 м. В четырех возрастных группах за призы боролись более 150 юных спортсменов из Тулы и области.

Для сильнейших юных легкоатлетов региона, которые уже в конце сентября представят нашу область на Всероссийском финале «Шиповка юных» в Сочи, эти соревнования стали генеральной репетицией престижных стартов.