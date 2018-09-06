Гостиницу в центре Тулы эвакуировали из-за забытой постояльцами сумки

Фото Юлии Гришиной

Предмет не представляет угрозы для окружающих, работа комплекса восстановлена.

По словам очевидцев Myslo, поводом для эвакуации гостиничного комплекса на улице Советской стала ложная тревога – во время уборки номеров в одном из помещений была найдена бесхозная сумка.

Информацию подтвердил заместитель начальника пресс-службы тульского УМВД Сергей Сергейчев:

Сергей Сергейчев Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета в одном из отелей Тулы. На место происшествия выехали оперативные службы. Установлено, что постояльцем в номере была забыта сумка. Оставленный предмет никакой опасности не представлял.

Опасности для окружающих нет, работа гостиницы и прилегающих заведений восстановлена.