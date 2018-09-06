Фото Юлии Гришиной
Гостиницу в центре Тулы эвакуировали из-за забытой постояльцами сумки
Предмет не представляет угрозы для окружающих, работа комплекса восстановлена.
По словам очевидцев Myslo, поводом для эвакуации гостиничного комплекса на улице Советской стала ложная тревога – во время уборки номеров в одном из помещений была найдена бесхозная сумка.
Информацию подтвердил заместитель начальника пресс-службы тульского УМВД Сергей Сергейчев:
Сергей Сергейчев
Поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета в одном из отелей Тулы. На место происшествия выехали оперативные службы. Установлено, что постояльцем в номере была забыта сумка. Оставленный предмет никакой опасности не представлял.
Опасности для окружающих нет, работа гостиницы и прилегающих заведений восстановлена.
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