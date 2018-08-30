Двое туляков осуждены за кражу лестницы с «Соболя»

Советский районный суд Тулы за совершение кражи вынес обвинительный приговор двум тулякам: 36-летнему Г. и ранее судимому 37-летнему Б.

21 мая 2018 года мужчины, находясь около дома №29 по ул. Болдина, похитили алюминиевую лестницу с крыши автомобиля «Соболь». Владельцу был причинен ущерб на 11 495 рублей 77 коп.

Подсудимые свою вину полностью признали. Суд приговорил ранее не судимого Г. к 360 часам обязательных работ, его подельника-рецидивиста Б. к году и восьми месяцам колонии строгого режима.

Злоумышленники полностью возместили причиненный ущерб. Приговор не вступил в законную силу, сообщает пресс-служа прокуратуры Тульской области.