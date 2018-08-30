В Туле на улице Советской сносят торговые павильоны, стоявшие там с 90-х

Фото и видео Алексея Пирязева.

Павильоны в районе остановки «Ул. Металлистов» не вписывались в концепцию новых городских пространств, с предпринимателями досрочно расторгли договор аренды.

На ул. Советской, на противоположной стороне от Городского концертного зала, начали сносить торговые павильоны. Они стояли там с 90-х годов прошлого века.

28 августа администрация Тулы сообщала о временном переносе остановки общественного транспорта. Это как раз и было связано со сносом объектов.

Как стало известно Myslo, у предпринимателей, которые сдавали в аренду помещения в этих павильонах, был заключен договор аренды с администрацией города сроком на 20 лет. До окончания срока аренды оставалось три года.

Инициатором досрочного расторжения договора стали тульские власти. Дело рассматривали в суде. Формальным поводом к расторжению договора стало нарушение условий контракта со стороны коммерсантов: якобы они сделали здание капитальным, на что не имели права.

Этот лакомый кусок земли на ул. Советской арендовали сразу несколько предпринимателей. Сдавали помещения под быстрые кредиты, фотоателье, точки быстрого питания. Чтобы сохранить бизнес, коммерсанты обращались во все инстанции, даже пытались привлечь на свою сторону архитектора Олега Шапиро, чтобы он помог привести павильоны в современный вид и «вписать» их в концепцию новой улицы Металлистов, музейного квартала, тульской набережной. Однако все усилия предпринимателей оказались тщетны.