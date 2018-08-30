Команда Росгвардии по Тульской области на чемпионате по самбо вошла в тройку призеров

В спортивном зале ФОК «Старгино» города Москвы состоялся чемпионат Центрального округа войск национальной гвардии РФ по самбо.

В нем приняли участие 135 спортсменов из 27 спортивных коллективов территориальных органов и воинских частей округа.

Тульские росгвардейцы, взяв хороший темп, боролись за каждый балл, полученный при проведении приемов. Уложив на татами большинство соперников, сотрудники Тульской Росгвардии в общекомандном зачете завоевали 3-е место, уступив команде из Московской области, золотыми призерами стала команда из города Москвы.

В личном зачете в весе до 90 кг сильнейшем оказался сотрудник УВО Росгвардии по городу Туле младший сержант Антон Суровцев, который со счетом 4:0 одержал победу над спортсменом международного класса, завоевав золотую медаль.

Не менее интересной была борьба еще у одного спортсмена из Управления Росгвардии по Тульской области рядового Алексея Фомичева, который в абсолютной весовой категории (свыше 100 кг) одержал победу, отправив соперника на почетное второе место.

Еще одним ярким моментом чемпионата было выступление сотрудника Управления Росгвардии по Тульской области капитана Игоря Галанцева, который в нелегкой борьбе уступил сопернику золото и шагнул на вторую ступень пьедестала.

«Только физически подготовленный боец способен эффективно противостоять преступности, охранять покой и безопасность граждан», — отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Тульской области майор Денис Заботин.