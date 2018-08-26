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В Туле очевидцы ДТП хотели вытащить пьяного водителя из машины, а он ударил по газам и сбил двух девушек
Фото очевидцев аварии.

В Туле очевидцы ДТП хотели вытащить пьяного водителя из машины, а он ударил по газам и сбил двух девушек

Авария произошла этой ночью возле КРК «Мед».

26 августа около 4.00 перед тульским развлекательным комплексом «Мед» произошло ДТП. Водитель Mitsubishi сбил двух девушек.

Как рассказали Myslo очевидцы аварии, водитель иномарки вышел из клуба, сел за руль и, проехав несколько метров, врезался в стоявший неподалеку Ford. От удара Mitsubishi отнесло на ступеньки здания.

Сбежавшиеся на звук аварии посетители клуба попытались вытащить водителя Mitsubishi из салона. По их словам, мужчина был сильно пьян. Виновник аварии покидать свое авто не собирался и резко сдал назад, открытой дверью задев двух девушек. С различными травмами и ушибами они доставлены в больницу.

Все детали произошедшего выясняют сотрудники регионального ГИБДД.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:28 +3
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