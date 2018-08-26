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В Центральном парке Тулы прошла акция «Я здоров!»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Центральном парке Тулы прошла акция «Я здоров!»

Участники акции могли пройти обследование в передвижных комплексах и получить консультацию врачей-специалистов.

25 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова состоялась профилактическая акция «Я здоров!». Все желающие могли пройти обследование в передвижных медицинских комплексах и получить консультации врачей-специалистов.

Акция проходит в рамках проекта «Мужское здоровье», также обследования проводились в выездных комплексах «Женское здоровье» и Центр здоровья детей.

На площади перед фонтаном желающие могли принять участие в веселых стартах, мастер-классах по скандинавской ходьбе, футболу и др.

Также в рамках акции «Я здоров!» работала ярмарка «Полезные продукты», направленная на пропаганду здорового образа жизни и правильного питания.

В широком ассортименте были представлены эко-продукты, «правильные» сладости, натуральные сыры, выпечка из цельнозерновой муки, яблоки, выращенные на просторах Тульской земли, мед, собранный на местных пасеках, березовый квас и многое другое.

 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:33 +5
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Место
Центральный парк имени БелоусоваТула

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