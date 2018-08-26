26 августа в России отмечают День шахтера

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с Днем шахтера!

На протяжении многих лет горняки вносили огромный вклад в развитие экономики Тульской области. Благодаря вам в регионе появились целые поселки и города, в которых сейчас живут десятки тысяч людей.



Ваша непростая профессия требует не только особых навыков, но и терпения, мужества. За годы разработки подмосковного угольного бассейна вы накопили богатый опыт, который сегодня применяется во многих отраслях промышленности Тульской области.



Благодарю вас за большой и очень важный труд, высокое мастерство и стремление делится своими знаниями.



Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Тульской области,

Алексей Дюмин.