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26 августа в России отмечают День шахтера

26 августа в России отмечают День шахтера

К представителям отрасли в Тульской области обратился губернатор региона Алексей Дюмин.

Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!

Поздравляю вас с Днем шахтера!

На протяжении многих лет горняки вносили огромный вклад в развитие экономики Тульской области. Благодаря вам в регионе появились целые поселки и города, в которых сейчас живут десятки тысяч людей.

Ваша непростая профессия требует не только особых навыков, но и терпения, мужества. За годы разработки подмосковного угольного бассейна вы накопили богатый опыт, который сегодня применяется во многих отраслях промышленности Тульской области.

Благодарю вас за большой и очень важный труд, высокое мастерство и стремление делится своими знаниями.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!

Губернатор Тульской области,
Алексей Дюмин.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:23 0
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