26 августа в России отмечают День шахтера
К представителям отрасли в Тульской области обратился губернатор региона Алексей Дюмин.
Уважаемые работники и ветераны горнодобывающей отрасли!
Поздравляю вас с Днем шахтера!
На протяжении многих лет горняки вносили огромный вклад в развитие экономики Тульской области. Благодаря вам в регионе появились целые поселки и города, в которых сейчас живут десятки тысяч людей.
Ваша непростая профессия требует не только особых навыков, но и терпения, мужества. За годы разработки подмосковного угольного бассейна вы накопили богатый опыт, который сегодня применяется во многих отраслях промышленности Тульской области.
Благодарю вас за большой и очень важный труд, высокое мастерство и стремление делится своими знаниями.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Губернатор Тульской области,
Алексей Дюмин.