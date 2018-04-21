В Тульской области убит экс-глава МО Приупское Киреевского района

В ночь с 19 на 20 апреля в поселке Приупский Киреевского района был убит бывший глава муниципального образования Приупское Александр Подгайский, сообщает «АиФ в Туле». Эту информацию подтвердил депутат соседнего муниципального образования Бородинское Леонид Соловьёв. По имеющейся у него информации, Подгайский пошёл вечером за сигаретами в магазин. Там у него возник конфликт с двумя мужчинами, которые избили его, нанеся несовместимые с жизнью телесные повреждения. Умирающего Подгайского они оттащили к его дому, где он скончался. Ему было 59 лет.

Пост главы муниципального образования Александр Подгайский занимал с марта 2009 по ноябрь 2014 года, ранее избирался председателем поссовета и рядовым депутатом собрания депутатов в Приупском. Правоохранительные органы об этом преступлении не сообщали, но, по неофициальной информации, предполагаемые убийцы задержаны по горячим следам.