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В Тульской области убит экс-глава МО Приупское Киреевского района

В Тульской области убит экс-глава МО Приупское Киреевского района

Тело Александра Подгайского со следами насилия нашли около его же дома.

В ночь с 19 на 20 апреля в поселке Приупский Киреевского района был убит бывший глава муниципального образования Приупское Александр Подгайский, сообщает «АиФ в Туле». Эту информацию подтвердил депутат соседнего муниципального образования Бородинское Леонид Соловьёв. По имеющейся у него информации, Подгайский пошёл вечером за сигаретами в магазин.  Там у него возник конфликт с двумя мужчинами, которые избили его, нанеся несовместимые с жизнью телесные повреждения. Умирающего Подгайского они оттащили к его дому, где он скончался. Ему было 59 лет.

Пост главы муниципального образования Александр Подгайский занимал с марта 2009 по ноябрь 2014 года, ранее избирался председателем поссовета и рядовым депутатом собрания депутатов в Приупском. Правоохранительные органы об этом преступлении не сообщали, но, по неофициальной информации, предполагаемые убийцы задержаны по горячим следам.

 

Автор: Вероника Левина, сегодня, в 09:09 0
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