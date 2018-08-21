В Туле на Восточном обводе сбили мотоциклиста: видео

Кадр из видео "Сергея Тула" и паблика "Тула жесть"

Как сообщили в редакцию Myslo очевидцы, на Восточном обводе в Туле произошло ДТП: мотоцикл столкнулся с иномаркой.

По некоторым данным, мотоциклиста забрала приехавшая скорая. На момент публикации новости сотрудники ГИБДД выехали на происшествие.

Также на место прибыл пожарный расчет. Движение на этом участке Восточного обвода затруднено.

Подробности происшествия выясняет региональное УГИБДД.