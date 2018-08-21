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В московских пригородных электричках появились плакаты с тульскими достопримечательностями
Фото пресс-службы комитета по развитию туризма Тульской области, из архива Myslo.

В московских пригородных электричках появились плакаты с тульскими достопримечательностями

В акции по привлечению туристов в Тульскую область участвуют 32 состава.

Комитет по развитию туризма Тульской области совместно с Центральной пригородной пассажирской компанией реализуют проект по привлечению туристов в наш регион.

Вагоны 32 поездов, курсирующих по маршруту «Москва-Тула-Москва», украшают изображения тульских музеев со ссылкой на официальный туристический портал Тульской области.

Находясь в пути, у пассажиров есть время, чтобы почитать рекламу в поезде, перейти на туристический портал  и побольше узнать о достопримечательностях нашего региона.

В региональном комитете по развитию туризма отмечают, что доля АО «Центральная ППК» в пригородных железнодорожных перевозках по России составляет 63,7%. Компания обеспечивает 91,4% пригородных пассажирских перевозок в Московском железнодорожном узле и в среднем перевозит 1,6 млн пассажиров в день. На Московский транспортный узел приходится 97,9% всего пассажиропотока.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 14:00 +3
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