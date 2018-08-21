Фото из архива Myslo.
С 21 августа до 1 сентября в Туле закрыто движение по ул. Союзной
Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует о закрытии движения по улице.
Как сообщила пресс-служба администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Союзной остановка и стоянка, движение всех видов транспорта будет ограничено с 21 августа до 1 сентября.
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