С 21 августа до 1 сентября в Туле закрыто движение по ул. Союзной

Фото из архива Myslo.

Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы информирует о закрытии движения по улице.

Как сообщила пресс-служба администрации города, в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонтных работ дорожного покрытия по ул. Союзной остановка и стоянка, движение всех видов транспорта будет ограничено с 21 августа до 1 сентября.