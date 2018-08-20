новости
новости
Регистрация
В Щекино школьник попал под колеса мотоцикла
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Щекино школьник попал под колеса мотоцикла

Отметим, что у 16-летнего мотоциклиста нет права управления транспортными средствами.

17 августа в 13.20 в Щекино на улице Лукашина 16-летний школьник, управляя мотоциклом «Phantom YD200−2» без государственного регистрационного знака, сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу вне нерегулируемого пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что у мотоциклиста нет права управления транспортными средствами.

В результате ДТП юный пешеход был доставлен в районную больницу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:37 +3
Другие статьи по темам
Событие
аварияДТП
Место
Тульская областьЩекино
Прочее
сбили пешехода

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В начале сентября в Тульской области пройдут выборы
В начале сентября в Тульской области пройдут выборы
На День флага туляков ждет «Рэп Завод»
На День флага туляков ждет «Рэп Завод»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.