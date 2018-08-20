В Щекино школьник попал под колеса мотоцикла

Фото УГИБДД по Тульской области.

Отметим, что у 16-летнего мотоциклиста нет права управления транспортными средствами.

17 августа в 13.20 в Щекино на улице Лукашина 16-летний школьник, управляя мотоциклом «Phantom YD200−2» без государственного регистрационного знака, сбил 13-летнего мальчика, который переходил дорогу вне нерегулируемого пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

В УГИБДД по Тульской области отметили, что у мотоциклиста нет права управления транспортными средствами.

В результате ДТП юный пешеход был доставлен в районную больницу.